POL-ST: Mettingen, Einbruch in Spielautomaten-Casino, zwei Automaten aufgebrochen

Mettingen

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (02.05.25) in ein Spielautomaten-Casino an der Recker Straße eingebrochen. Gegen 01.45 Uhr wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Als die Polizeibeamten am Einsatzort auf Höhe der Einmündung Merschfeld eintrafen, stellten sie eine aufgehebelte Eingangstür fest. Die Täter waren bereits geflüchtet. Im Spielcasino hatten die Einbrecher zwei Spielautomaten aufgehebelt und das Bargeld gestohlen. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich, hinzu kommen die Schäden an den Automaten in mittlerer vierstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, 05451/591-4315.

