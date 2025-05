Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Auto gestohlen, an der Mühlenstraße

Greven (ots)

An der Mühlenstraße ist in der Zeit zwischen Donnerstag (01.05.25), gegen kurz vor 14.00 Uhr und Freitag (02.05.25), 22.30 Uhr ein Auto gestohlen worden. Ein schwarzer Seat Leon Kombi parkte auf Höhe der Hausnummer 34. Als der Geschädigte am Freitagabend zu seinem Auto zurückkehrte, war es nicht mehr vor Ort. Der Seat hat das amtliche Kennzeichen ST-K 1998. Der Wert liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Autodiebstahl aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Greven entgegen, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell