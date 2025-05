Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kreisweiter Kontrolltag: Über 200 Verstöße festgestellt

Höxter (ots)

Bei einem kreisweiten Kontrolltag der Kreispolizeibehörde Höxter am vergangenen Donnerstag, 22. Mai, wurden insgesamt 202 Verkehrsverstöße festgestellt. Im Fokus der Maßnahmen standen insbesondere motorisierte Zweiräder sowie die Einhaltung von Tempolimits. Von den registrierten Verstößen entfielen allein 188 auf Geschwindigkeitsüberschreitungen. Den traurigen Höchstwert verzeichnete ein Autofahrer in Höxter-Bosseborn, der bei erlaubten 70 km/h mit 121 km/h unterwegs war. Auch technische Mängel an Fahrzeugen blieben nicht unentdeckt: Zwei Motorradfahrer erhielten Verwarngelder, da ihre Maschinen Beanstandungen aufwiesen. Zudem wurde ein Kradfahrer sanktioniert, weil er trotz durchgezogener Linie überholte. Die Polizei kündigt an, auch in Zukunft verstärkt Kontrollen durchzuführen, um Regelverstöße frühzeitig zu erkennen und Verkehrsunfälle zu verhindern./rek

