BPOLI EBB: Leistungsbescheid durchgesetzt

Zittau (ots) - 06.05.2025 | 04:00 Uhr | Zittau Unbekannte Täter haben in der Fußgänger-Bahnunterführung in der Zittauer Dornspachstraße mehrere bis zu 1,6 Meter große Schriftzüge und Symbole mit verfassungsfeindlichen Inhalten an die Wände gesprüht. Diese wurden mit roter Farbe über bereits vorhandenen Graffitis angebracht. Die Bundespolizei hat die Sachbeschädigung in der Nacht zum 6. Mai 2025 festgestellt und ...

