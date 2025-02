Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Großbrand in Lagerhalle

Mühlhausen (ots)

In den Abendstunden des 04. Februar 2025 kam es in Mühlhausen (Thüringen) in der Langensalzaer Straße zu einem Brandausbruch in einer Lagerhalle für Fahrzeugteile. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unbekannt. Das Obergeschoss wurde bereits vollständig zerstört. Derzeit wird mit einem Sachschaden in zweistelliger Millionenhöhe gerechnet. Zudem gibt es aktuell drei leicht verletzte Personen mit Schnittwunden bzw. Rauchgasintoxikationen, welche ambulant versorgt und mittlerweile wieder entlassen wurden.

Feuerwehren der Stadt Mühlhausen und umliegender Gemeinden kämpfen gegenwärtig noch gegen die Flammen.

Die an der Brandstelle vorbeiführende Bundesstraße 247 ist voll gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell