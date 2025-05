Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schusswaffengebrauch bei Polizeieinsatz: 63-Jähriger verletzt

Nidderau / Heldenbergen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Am Montagabend kam es im Zuge eines Einsatzes in der Mühlstraße in Heldenbergen zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Gegen 22.20 Uhr meldeten sich Zeugen per Notruf bei der Polizei und gaben an, dass ein Unbekannter mit einem Beil gegen eine dortige Tür schlagen würde. Zudem habe der Mann Holz im Bereich des Hauses angezündet.

Bereits kurz nach dem Notruf waren Polizeibeamte vor Ort. Trotz mehrfacher Ansprache, so der aktuelle Stand der Ermittlungen, soll der Verdächtige das Beil nicht abgelegt haben. Es kam zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei, wobei der Mann verletzt wurde. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Was den 63-Jährigen zu seiner Tat bewogen hat, ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

In der Mühlstraße finden nun umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt. Aufgrund des brennenden Holzes war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 27.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

