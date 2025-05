Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Bilanz der "BAGU 2025" - Bundesweite Kontrollaktion im Gewässer- und Umweltschutz

Oldenburg (ots)

Zum vierten Mal in Folge fand in diesem Jahr, in der Zeit vom 12. Mai bis zum 18. Mai 2025, die Bundesweite Aktionswoche Gewässer- und Umweltschutz 2025, statt. Die Gesamtverantwortlichkeit für den Einsatz wurde in diesem Jahr erstmalig durch die WSP NRW übernommen. An der Aktionswoche nahmen die Wasserschutzpolizeien aller Küsten- und Binnenländer in eigener Zuständigkeit teil. Die Kontrollen erfolgten zum Teil unter Beteiligung weiterer Behörden. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag in der Überwachung des internationalen Übereinkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL) und dem Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (CDNI). Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Zuständigkeiten und regionaler Besonderheiten wurde zudem die Einhaltung regionaler Umweltvorschriften überwacht. Wie bereits in den Vorjahren, konnte eine große Anzahl von See- und Binnenschiffen, hinsichtlich der Einhaltung der geltenden Umwelt-, Abfall- und Gefahrgutvorschriften, überprüft werden.

Bundesweit wurden insgesamt 722 Kontrollen der See- und Binnenschifffahrt durchgeführt. 179 Kontrollen waren zu beanstanden (Beanstandungsquote: 24,8 %). Jedes vierte Fahrzeug war somit beanstandungswürdig. 115 Kontrollen erfolgten durch die Kräfte des Einsatzabschnittes (EA) Kontrollen-Küste, wobei insgesamt 54 Beanstandungen festgestellt wurden (Beanstandungsquote: 47 %) Im Bereich des EA Kontrollen-Binnen kam es zu 607 Kontrollen, von denen 125 beanstandungswürdig waren (Beanstandungsquote: 21 %). Die niedersächsische WSP kontrollierte dabei insgesamt im See- und Binnenbereich 102 Fahrzeuge, davon waren 38 Fahrzeuge beanstandungswürdig (37%). Neben den Kontrollen führten die Einsatzkräfte viele Präventionsgespräche mit dem Bordpersonal der Seeschiffe und den Personen auf den Kleinfahrzeugen. Hier machten die Einsatzkräfte auf geltende Vorschriften und Bestimmungen im Bereich des Meeres- und Umweltschutzes aufmerksam.

Das Ergebnis der BAGU 2025 entspricht weitestgehend den Ergebnissen der Vorjahre. Ein Viertel aller durchgeführten Kontrollen wiesen Beanstandungen auf. Die Wasserschutzpolizeien aller Bundesländer haben mit der Aktionswoche wieder einen wichtigen Beitrag zur Überwachung der maritimen Meeresumwelt und der Binnengewässer geleistet. Umwelt- und Gewässerschutz ist ein elementarer Kernpunkt wasserschutzpolizeilicher Tätigkeiten. Die bundesweite Aktionswoche Gewässer- und Umweltschutz wird im nächsten Jahr fortgeführt.

