POL-SU: Mehrere Verkehrsteilnehmer ohne Führerschein unterwegs - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Siegburg (ots) - Am Samstagmorgen (05. April) kam es in der Siegburger Innenstadt zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft. Gegen 04:00 Uhr löste der Alarm des Geschäftes an der Kaiserstraße aus, da eine Schaufensterscheibe mittels einer Hydrantenabdeckung (Gullideckel) eingeworfen wurde. Durch die entstandene Öffnung drangen dann offenbar zwei bislang ...

