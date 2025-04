Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Mobilfunkgeschäft/Ein Täter verletzt

Siegburg (ots)

Am Samstagmorgen (05. April) kam es in der Siegburger Innenstadt zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft. Gegen 04:00 Uhr löste der Alarm des Geschäftes an der Kaiserstraße aus, da eine Schaufensterscheibe mittels einer Hydrantenabdeckung (Gullideckel) eingeworfen wurde. Durch die entstandene Öffnung drangen dann offenbar zwei bislang Unbekannte in das Objekt ein und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen ein Vorführhandy des Herstellers Apple (iPhone X) im Wert von rund 300 Euro. Eine Anwohnerin, die durch einen lauten Knall geweckt worden war, konnte beobachten, wie zunächst zwei Männer in dem Geschäft zu Gange waren, bevor sie sich zu Fuß in Richtung Heinrichstraße entfernten. Kurz darauf waren die zwei Tatverdächtigen erneut zu sehen und rannten laut Zeugin in Richtung Nogenter Platz davon. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg. Nach jetzigem Ermittlungsstand bestiegen die zwei Flüchtigen eine S-Bahn der Linie 66 in Richtung Bonn. Die Männer wurden von der Zeugin wie folgt beschrieben: Der erste trug eine schwarze Basketball-Kappe mit drei weißen Streifen, eine dunkle Hose und eine schwarze Jacke. Der zweite Tatverdächtige war mit grauem, teilweise dunklem Kapuzenpullover und ebenfalls dunkler Hose bekleidet. Beide sollen jugendliches Alter und einen schmalen Körperbau gehabt haben. An der beschädigten Glasscheibe und im Geschäft fanden Polizisten frische Blutanhaftungen, weshalb davon ausgegangen wird, dass sich zumindest einer der Einbrecher beim Einstieg in das Geschäft verletzte. Hinweise zu Tatverdächtigen und Tat nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell