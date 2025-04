Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebin erbeutet Schmuck von Rollstuhlfahrerin

Lohmar (ots)

Am Freitag (04. April) kam es in Lohmar zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Rollstuhlfahrerin. Die Seniorin aus Lohmar gab den Polizeibeamten gegenüber an, sie sei gegen 17:50 Uhr mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl entlang der Bachstraße in Richtung Zentrum unterwegs gewesen. Dann habe ein Pkw neben ihr gehalten und eine ihr unbekannte Frau sei ausgestiegen. Diese habe hektisch gewirkt und dringend nach dem nächsten Krankenhaus gefragt. Die Rollstuhlfahrerin habe entsprechend den Weg erklärt. Anschließend habe ihr die Fremde zum Dank eine Halskette umhängen wollen. Die Seniorin habe dies verbal abgelehnt und auch mit den Händen zu verhindern versucht. Dennoch habe die Fremde an ihrem Halsbereich hantiert. Dann sei sie wieder in das Auto gestiegen, an dessen Steuer ein Mann gesessen habe, und fortgefahren. Erst im Anschluss habe die Lohmarerin registriert, dass ihre eigene Goldkette, die sie am Hals getragen hatte, verschwunden war. Die Verdächtigen werden durch die Geschädigte wie folgt beschrieben: Die Frau soll gebrochenes Deutsch mit Akzent gesprochen und dunkle Haare und Kleidung gehabt haben. Der Mann trug das dunkle Haar kurz und keinen Bart. Beide sollen etwa 35 bis 40 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Zu dem Pkw konnte nur gesagt werden, dass es sich um einen schwarzen Kleinwagen handelte. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

