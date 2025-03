POL-DN: Heckenbrand in Niederzier - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Düren (ots) - Am Montagmorgen (24.03.2025) wurde auf der Aachener Straße der Pkw einer 52-Jährigen entwendet. Am Nachmittag wurde das Fahrzeug auf dem Annakirmesplatz aufgefunden. Die Frau aus Jülich hatte ihr Fahrzeug gegen 10:40 Uhr in Höhe der Hausnummer 37 abgestellt. Kurz darauf beobachtete eine Zeugin, wie eine männliche Person, bekleidet mit einem roten Pullover, mit dem Pkw davonfuhr. Gegen 16:00 Uhr ...

