Polizei Düren

POL-DN: Stammzellspender:in dringend gesucht Registrieren für Silke und andere

Kreis Düren (ots)

Silke aus Nideggen leidet an Blutkrebs. Sie benötigt dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Da die weltweite Suche nach einem "genetischen Zwilling" bislang erfolglos ist, setzen ihr Familie und ihr Freundeskreis alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Gemeinsam mit der DKMS und der Polizei Düren, dem Arbeitgeber von Silkes Mann Holger, organisieren sie eine Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich am 3. April im Kreishaus Düren registrieren. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, sich über www.dkms.de/silke ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen.

"Es ist ein bisschen wie in Trance. Man ist heute noch topfit und mit einer Aussage später sterbenskrank", so beschreibt der Ehemann Holger den Moment Anfang des Jahres, als sie von den Ärzten erfahren, dass Silke an Blutkrebs erkrankt ist. Seitdem befindet sich Silke im Krankenhaus, ihre Tage sind von Chemotherapien und Bluttransfusionen geprägt. Im März kann sie für einige Tage nach Hause um Kraft zu tanken, dann beginnt der zweite Chemoblock. Ein großer Gegensatz zu Silkes früherem Leben. Silke ist eine aktive Frau, sportlich, voller Energie und gerne in der Natur unterwegs. Am liebsten mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Hund. Auf Reisen genießt sie fremdes Essen und begeistert sich für neue Kulturen. Aber ihre Heimat ist das Rheinland, kölsche Lieder hört die rheinische Frohnatur nicht nur im Karneval. Aber diese Session ist alles anders.

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kann Silke nur durch eine Stammzellspende wieder gesund werden. Das bedeutet, die Suche nach einem Menschen - irgendwo auf der Welt - mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen, der zur Stammzellspende bereit ist. Doch wer nicht als potentielle Stammzellspenderin oder potentieller Stammzellspender registriert ist, kann auch nicht gefunden werden. Um die Suche nach einem "genetischen Zwilling" für sie und andere Patient:innen zu unterstützen, rufen Silkes Familie, Freundeskreis und die Dürener Polizei auf, sich zu registrieren.

DKMS Registrierungsaktion:

Donnerstag, den 03.04.2025 von 09:00 bis 13:00 Uhr Kreishaus Düren, Bismarckstr. 16, 52351 Düren

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Silke und anderen Patient:innen helfen und sich vor Ort registrieren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer digitalen Einwilligungserklärung, wird mit Hilfe von drei medizinischen Wattestäbchen ein Wangenschleimhautabstrich genommen, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung. Da die Registrierung auf digitalem Wege stattfindet, bitten wir die Menschen ein Smartphone mit zur Aktion zu bringen.

Wer am 3. April keine Zeit hat sich vor Ort in Düren zu registrieren, kann sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/silke die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen.

Holger hofft auf die Unterstützung der Menschen in der Region: "Es kann jeden treffen, von heute auf morgen. Das ist ja das Unglaubliche. Je mehr Menschen sich registrieren, desto mehr Menschen kann geholfen werden.

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jeden Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro entstehen.

DKMS Spendenkonto

IBAN DE88 7004 0060 8987 0008 32 Verwendungszweck: Silke

