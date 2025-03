Polizei Düren

POL-DN: Porsche Cayenne gestohlen

Düren (ots)

Derzeit noch Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstag (22.03.2025) bis Montag (24.03.2025) in Düren einen Porsche Cayenne. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Besitzer stellte seinen schwarzen SUV mit dem Kennzeichen K-FC2012 am Samstag gegen 14:00 Uhr auf einem Stellplatz an der Straße "Am Stadtpark" in Düren ab. Als er am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, war sein Fahrzeug nicht mehr da.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell