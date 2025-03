Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierter Autofahrer versucht zu flüchten

Langerwehe (ots)

Auf der Hauptstraße verursachte in der Nacht von Samstag (22.03.2025) auf Sonntag (23.03.2025) ein 39-Jähriger zwei Verkehrsunfälle. Nachdem er zunächst gegen ein Verkehrsschild gefahren war, kam er anschließend in einem Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Während der Verkehrsunfallaufnahme versuchte der Mann aus Langerwehe von der Unfallstelle zu flüchten.

Ein Streifenwagen der Polizei Düren befuhr gegen 03:15 Uhr die Hauptstraße in absteigende Fahrtrichtung. In Höhe der Hausnummer 195 stellten die Beamten ein beschädigtes Verkehrsschild fest. Außerdem hielt sich dort ein Zeuge auf, der mitteilte, dass er gesehen habe, wie ein weißer Pkw gegen das Schild gefahren sei. Die Beamten fahndeten daraufhin nach dem Pkw und entdeckten diesen am Kreisverkehr Hauptstraße/ Am vorderen Steinchen/ Im Gewerbegebiet. Hier war der Fahrer des Pkw, ein 39-Jähriger aus Langerwehe, erneut verunfallt.

Neben dem Unfallfahrer traf die Polizei auf zwei weitere Zeugen, diese gaben an, dass sich der Mann aus Langerwehe kurz zuvor in einer Gaststätte aufgehalten habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war bei dem Mann, der während der Verkehrsunfallaufnahme versuchte, zu Fuß zu flüchten, aufgrund seiner Alkoholisierung nicht erfolgreich. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, sein Pkw musste abgeschleppt werden.

