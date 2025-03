POL-DN: Motorrad gestohlen

Aldenhoven (ots) - Die Missachtung der Vorfahrtsregelung an einer abknickenden Vorfahrtstraße führte zu einer folgenschweren Kollision zweier Fahrzeuge, bei der am Freitagvormittag (21.03) zwei Personen schwer verletzt wurden. Gegen 11:40 Uhr befuhr ein 31 Jahre alter Mann aus Aldenhoven mit seinem Pkw die Bettendorfer Straße. Am Ortsausgang von Siersdorf bog er nach links ab, um seine Fahrt in Richtung Bettendorf ...

mehr