POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Gefundener Schlüsselbund - wer ist der Besitzer oder die Besitzerin?

Hattingen (ots) - Für einen Einbruch in eine Wohnung in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Eschenholt hebelten unbekannte Täter am 03.12.2024, zwischen 16:30 Uhr und 18:20 Uhr, ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. In der Wohnung suchten die Täter nach Wertgegenständen in Schränken und Schubladen. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld im mittleren ...

