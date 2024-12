Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Fenster bei Einbruch aufgebrochen. Bargeld gestohlen

Hattingen (ots)

Für einen Einbruch in eine Wohnung in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Eschenholt hebelten unbekannte Täter am 03.12.2024, zwischen 16:30 Uhr und 18:20 Uhr, ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. In der Wohnung suchten die Täter nach Wertgegenständen in Schränken und Schubladen. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Wert gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

