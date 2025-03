Polizei Düren

POL-DN: Flucht endet mit Festnahme

Düren / Vettweiß (ots)

In der Nacht zu Montag (24.03.2025) versuchten Beamte der Polizeiwache Düren den Pkw eines 22-Jährigen zu kontrollieren. Dieser flüchtete zunächst, konnte später jedoch angehalten werden.

Gegen 00:29 Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus Düren zusammen mit seinem 23-jährigen Beifahrer, ebenfalls aus Düren, die Schoellerstraße in Richtung Euskrichener Straße. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Düren beabsichtigte, das Fahrzeug und dessen Insassen zu kontrollieren. Als der 22-Jährige dies bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug auf der Euskirchener Straße stark und schaltete sein Fahrlicht aus. Auf seiner Flucht vor der Kontrolle überfuhr er mehrere rote Ampeln und bog am Ortsausgang Düren auf die Bundesstraße 56 in Richtung Soller ab. Hier beschleunigte er wieder stark und überfuhr weitere rote Ampeln, bis er schließlich auf der B 56 auf Höhe der Ortslage Soller durch eine weitere Streifenwagenbesatzung angehalten werden konnte.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf Drogenkonsum bei dem Fahrer, bei dem anschließend eine Blutprobe entnommen wurde.

Bei der Überprüfung des Beifahrers stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen.

Gegen den 22-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Pkw wurde eingezogen.

