WSPI-OLD: Zeugenaufruf der Wasserschutzpolizei Brake

Brake/Elsfleth (ots)

Am Samstag, 17.05.2025, gegen ca. 16:00 Uhr, ist es nach Zeugenaussagen zu einer Strandüberspülung an der Weser im Bereich der Schleuse Elsfleth (dortiger Sportboothafen)gekommen. Verursacht wurde die Strandüberspülung durch ein größeres Seeschiff, welches die Weser dort in Richtung Bremen befuhr. Eine am dortigen Strand verweilende Person wurde durch die erzeugten Wellen mitgerissen und erlitt dabei Verletzungen, die im Anschluss ärztlich behandelt werden mussten. Außerdem wurden zwei Smartphones von weiteren Geschädigten durch die Wellen fortgespült.

Die Wasserschutzpolizei in Brake bittet nun Augenzeugen des Vorfalles sich zu melden. Falls Sie Videoaufnahmen oder Bilder davon gemacht haben sollten, können Sie diese ebenfalls auf der Dienststelle vorzeigen.

Die Dienststelle der Wasserschutzpolizei in Brake finden Sie in der Harrier Str.2, 26919 Brake Tel.: 04401 70758-15

