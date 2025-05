Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung und Bedrohung: 63-Jähriger soll vorgeführt werden

Nidderau / Heldenbergen (ots)

Weitere gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Gegen den 63-Jährigen, der am Montagabend mit einem Beil gegen eine Tür in der Mühlstraße in Heldenbergen geschlagen und versucht haben soll, die Terrassentür des dortigen Wohnhauses anzuzünden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6042942), ermitteln die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der Brandstiftung und der Bedrohung.

Noch in der Nacht fanden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt. Erste Ermittlungen zum Tatverdächtigen ergaben Hinweise auf psychische Auffälligkeiten.

Der Tatverdächtige, der durch einen polizeilichen Schusswaffeneinsatz an den Extremitäten verletzt wurde, wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert. Sobald es der Gesundheitszustand des Tatverdächtigen zulässt, soll er auf Grund des Antrages der Staatsanwaltschaft Hanau auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls beim Amtsgericht in Hanau einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die umfangreichen Ermittlungen dauern derweil weiterhin an. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Weitere Auskünfte an Medienschaffende erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau.

Offenbach, 27.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

