Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Einbruch in Ludwig-Erhard-Straße gesucht: Täter entwenden Schmuck und Rucksack

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem sich unbekannte Einbrecher am gestrigen Donnerstagabend Zutritt zu einer Wohnung in der Ludwig-Erhard-Straße in Bad Wilhelmshöhe verschafft haben. Die Täter entwendeten dabei unter anderem Schmuck, obwohl die Bewohnerin währenddessen in der Wohnung schlief. Zwischen 21:45 Uhr und Mitternacht waren die Unbekannten vermutlich über das Dach einer Tiefgarage auf den Balkon der Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses gelangt, wie die Wohnungsmieterin den am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes gegenüber angab. Dort drückten sie demnach ein gekipptes Fenster auf und betraten die Wohnung, welche sie in der Folge nach Wertvollem durchsuchten. Mit Gold- und Silberschmuck sowie einem beigefarbenen Rucksack samt persönlicher Gegenstände flüchteten die Einbrecher anschließend über den Balkon in unbekannte Richtung. Als die Bewohnerin dann kurz nach Mitternacht erwachte und neben dem offenstehenden Fenster auch den Verlust der Wertgegenstände bemerkte, rief sie die Polizei. Die daraufhin eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei bitten Zeugen, welche am Donnerstagabend in der Ludwig-Erhard-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei Kassel zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell