Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Flaschenwürfe auf Wolfhager Straße: Zeugen und Fahrer von getroffenem Fahrzeug gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Am gestrigen Donnerstagabend wurde die Polizei gegen 22:45 Uhr wegen Flaschenwürfen aus einem Haus auf die Fahrbahn in die Wolfhager Straße in Kassel, nahe der Mombachstraße, gerufen. Sofort waren mehrere Streifen nach dort geeilt, die zwar auf zwei Zeugen trafen, aber nicht mehr auf den unbekannten Werfer. Glücklicherweise war nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt worden. Die Straße lag voller Glasscherben, sodass es bis zur Reinigung der Fahrbahn vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Wie die Zeugen den Polizisten schilderten, waren mehrere Glasflaschen aus einem der oberen Stockwerke der dortigen Häuser geworfen worden, die zwar keine Passanten, aber mindestens ein vorbeifahrendes Fahrzeug getroffen haben sollen. Dieses fuhr jedoch anschließend weiter, sodass bislang keine Personalien möglicher Opfer der gefährlichen Aktion bekannt sind. Die Ermittlungen zu dem Täter, der sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten muss, dauern aktuell an.

Zeugen des Vorfalls und Verkehrsteilnehmer, die durch die Flaschenwürfe gefährdet oder geschädigt wurden, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

