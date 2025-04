Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall mit brennendem Fahrzeug nach Aufprall gegen Baum

Waldsee (ots)

Am gestrigen Montagmorgen, den 07.04.2025, um 07:05 Uhr, wurde der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein Verkehrsunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer mit einem brennenden PKW gemeldet. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 18-jährige Fahrer und alleinige Insasse eines Dacias nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte einige hundert Meter nach der Anschlussstelle Waldsee-Süd im Grünstreifen mit einem Baum. Vermutlich entzündete sich das Fahrzeug durch den Aufprall und brannte vollständig aus. Der verunfallte Fahrer konnte sein Auto mit Hilfe von Ersthelfern rechtzeitig verlassen. Er erlitt durch den Unfall lediglich leichte Verletzungen, welche, nach Verbringung des Verkehrsunfallbeteiligten durch den Rettungsdienst, in einem umliegenden Krankenhaus behandelt wurden. Die geschätzte Sachschadenshöhe bewegt sich in einem mittleren vierstelligen Bereich. Aufgrund des PKW-Brands kam es zu starker Rauchentwicklung, die bereits im weitläufigen Umfeld der Verkehrsunfallstelle zu sehen war. Durch die Feuerwehr Schifferstadt wurde der Fahrzeugbrand gelöscht. Für die Löscharbeiten und den Abschleppvorgang des verunfallten PKWs war eine kurzzeitige Sperrung der Fahrbahn notwendig. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Fahrtrichtung Speyer.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell