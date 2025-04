Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht durch die Nacht...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... fuhr am 08.04.23025 um 03:20 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem Renault Transporter durch die Lindenstraße in 67433 Neustadt/W., als er durch eine Streifenbesatzung einer Kontrolle unterzogen wurde. Bei dem Fahrer konnten nämlich drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden, weshalb ein Vortest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv auf die Stoffgruppen Amfetamin und Metamfetamin, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel an einen Bekannten übergeben wurden. Diesen erwartet nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Auch die Führerscheinstelle wird entsprechend informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell