Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubter Aufenthalt und Vollstreckung von Haftbefehlen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 06.04.2025 um 20:45 Uhr wurde ein VW Golf mit drei Personen in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bekannt, dass gegen einen der Beifahrer mehrere Haftbefehle vorlagen. Diese konnte der 32-Jährige jedoch durch Bezahlen der offenen Geldstrafe abwenden. Während der weiteren Maßnahmen konnte jedoch festgestellt werden, dass der 32-Jährige, sowie der weitere 25-jährige Beifahrer, welche beide aus dem nicht-europäischen Ausland stammten, sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhielten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die beiden Personen an die zuständige Ausländerbehörde verwiesen.

