POL-KS: Frau stürzt in Linienbus bei Vollbremsung wegen Ausweichmanöver: Hinweise auf weißen Kombi erbeten

Kassel-Mitte:

Am Montagmorgen kam es am Rainer-Dierichs-Platz in Kassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Linienbusses wegen eines Ausweichmanövers und einer seitlichen Kollision mit einem Kipplaster eine Vollbremsung durchführte. Dadurch stürzte eine Insassin im Bus und schlug mit dem Kopf gegen eine Haltestange. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die verletzte 54-jährige Frau aus Kassel zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf den mutmaßlichen Verursacher des Unfalls.

Wie der Busfahrer und der Fahrer des Kipplasters der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Mitte schilderten, waren sie gegen 10:15 Uhr nebeneinander am Rainer-Dierichs-Platz in Richtung Werner-Hilpert-Straße unterwegs. Plötzlich soll der Fahrer eines weißen Kombi, der auf der Linksabbiegespur Richtung Polizeipräsidium neben dem Kipplaster unterwegs war, auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt sein und den Lkw geschnitten haben. Der Fahrer des Kipplasters wich daher nach rechts aus, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, wodurch er mit seiner rechten Bordwand seitlich gegen den linken Außenspiegel des Linienbusses stieß. Der Fahrer des Busses bremste daraufhin stark, was zum Sturz der 54-Jährigen führte, während der Autofahrer ohne anzuhalten in Richtung Werner-Hilpert-Straße davonfuhr.

Wer den Ermittlern Hinweise auf den weißen Kombi oder dessen Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

