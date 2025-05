Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher entwenden E-Bikes aus Fahrradgeschäft im Königstor: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte

Einbrecher haben in der Nacht zum gestrigen Mittwoch in Kassel-Mitte zugeschlagen und mehrere E-Bikes aus einem Fahrradgeschäft in der Straße "Königstor" entwendet. Die unbekannten Täter hatten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen Dienstagabend, 19:00 Uhr und Mittwochmorgen, 06:50 Uhr, zu dem Fahrradgeschäft begeben und die Eingangstür mit einem Werkzeug aufgehebelt, wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum verschafft hatten, brachten die Diebe mehrere E-Bikes in ihren Besitz. Dabei gingen die Täter nicht zimperlich vor und stießen beim Räumen einige Fahrräder um. Zusammen mit der aufgebrochenen Tür entstand so ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Durch die Eingangstür schafften die Einbrecher ihre Beute anschließend auf die Straße, wo sich ihre weitere Spur verliert. Es ist davon auszugehen, dass die Täter für den Abtransport der Fahrräder ein Fahrzeug oder einen Anhänger nutzten. Der genaue Umfang der Beute konnte noch nicht abschließend geklärt werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die mit dem Fall betrauten Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

