Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Hüttlingen: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstag gegen 7 Uhr ein Fahrzeug in Brand. Der 30-jährige Lenker des PKW befuhr die Kreisstraße 3237 aus Hüttlingen kommend. Am Kreisverkehr Albanus bemerkte er Brandgeruch, hielt sein Fahrzeug an und stieg aus. Wenige Sekunden später brannte das Fahrzeug. Die Feuerwehr Hüttlingen rückte aus und löschte das Feuer.

