POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Körperverletzung vor Dönerimbiss

Aalen (ots) - Winnenden: Auffahrunfall Am Donnerstag, gegen 07:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der L 1140 kurz nach dem Kreisverkehr Burkhardshof in Fahrtrichtung Berglen. Eine 20-jährige Mini-Fahrerin bemerkte zu spät den verkehrsbedingt abbremsenden Opel einer 59-Jährigen und fuhr auf das Fahrzeug auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro. Fellbach: Unfall - Auflieger scherte aus Am Donnerstagmorgen gegen 07:40 ...

