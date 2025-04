FW-BN: Erstmeldung: Gebäudebrand mit Rauchentwicklung in Dransdorf - Geruchsbelästigung im Bonner Norden

Bonn (ots) - In einem Industriebetrieb im Pennefeldsweg in Bonn-Lannesdorf ist es kurz nach 12:00 Uhr zu einem Brand in einem Industrieabluftkamin gekommen. Die Feuerwehr wurde durch die automatische Brandmeldeanlage verständigt. Bei Eintreffen war die betroffene Anlage bereits vollständig abgeschaltet und alle Mitarbeitenden hatten die Halle verlassen. Für die Produktionsanlagen bestand keine Ausbreitungsgefahr. Durch ...

