FW-BN: Kleine Ursache - große Wirkung.

Bonn (ots) - Bonn-Dottendorf, Hausdorffstraße, 05.04.2025, 09:08 Uhr Am Morgen des 05.04.2025 meldeten Passanten der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn eine Rauchentwicklung aus einem Restaurant auf der Hausdorffstraße in Bonn-Dottendorf, in dem es bereits am Vorabend zu einem Brand gekommen war. Die ersteintreffende Löscheinheit aus Bad Godesberg stellte vor Ort fest, dass der Gastraum des Restaurants ...

