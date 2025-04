Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Erneuter Brand eines Restaurants in Bonn-Dottendorf

Bonn (ots)

Bonn-Dottendorf, Hausdorffstraße, 05.04.2025, 09:08 Uhr

Am Morgen des 05.04.2025 meldeten Passanten der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn eine Rauchentwicklung aus einem Restaurant auf der Hausdorffstraße in Bonn-Dottendorf, in dem es bereits am Vorabend zu einem Brand gekommen war.

Die ersteintreffende Löscheinheit aus Bad Godesberg stellte vor Ort fest, dass der Gastraum des Restaurants bereits komplett mit Brandrauch gefüllt war. Ein Atemschutztrupp wurde umgehend mit der Brandbekämpfung im Inneren beauftragt. Zeitgleich wurde die Räumung der direkt darüber liegenden Wohnungen eingeleitet. Aufgrund der Kenntnisse über die starke und komplexe Rauchausbreitung des Brandes am Vorabend, wurden weitere Einsatzkräfte zur Kontrolle der umliegenden Wohnungen zur Einsatzstelle beordert.

Als Brandstelle konnte ein Lagerbereich in der Küche des Restaurants ausgemacht werden. Der Brand wurde mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle gebracht und der Gastraum durch gezielte Ventilation vom Brandrauch befreit. Bei der Kontrolle der Wohnungen konnten weder Raucheintrag noch erhöhte Konzentrationen von Schadstoffen festgestellt werden. Die Anwohner konnten daraufhin wieder in Ihre Wohnungen. Eine geringfügige Rauchausbreitung im Bereich der Tiefgarage konnte über natürliche Belüftung beseitigt werden.

Nach etwa einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes war die Hausdorffstraße im Bereich Quiriniusplatz in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, was insbesondere den öffentlichen Personennahverkehr beeinträchtigte. Hierzu wurden durch die SWB Bus und Bahn entsprechende Umleitungen eingerichtet.

Im Einsatz waren insgesamt 19 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 3 sowie des Einsatzführungs- und Rettungsdienstes der Bundesstadt Bonn.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell