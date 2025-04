FW-BN: Wohnungsbrand in Dachgeschosswohnung - Bewohnerin in letzter Sekunde durch die Feuerwehr von Balkon gerettet

Bonn (ots) - Bonn Beuel-Ost; Siegburger Straße; 31.03.2025; 18:55 Uhr. Die Feuerwehr Bonn wurde am Montagabend zu einer brennenden Gartenlaube an der Siegburger Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle stand die Gartenlaube in Vollbrand und hatte bereits auf einen angrenzenden Baum übergegriffen. Die Feuerwehr leitete unverzüglich eine Brandbekämpfung mit drei Strahlrohren ein. Darüber ...

