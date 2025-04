Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand eines Restaurants in Bonn-Dottendorf mit starker Rauchausbreitung

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn-Dottendorf, Hausdorffstraße; 04.04.2025, 16:11 Uhr

Bei einem Brand in der Küche eines Restaurants in Bonn-Dottendorf kam es zu einer starken Rauchausbreitung sowie Beeinträchtigungen des öffentlichen Nahverkehrs. Es wurden keine Personen verletzt.

Am Freitagnachmittag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn nach Dottendorf alarmiert. Zahlreiche Anrufer meldeten eine starke Rauchausbreitung aus einem Wohn und Geschäftshaus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Rauch aus dem Außenkamin und der Bereich um das Gebäude herum war bereits verraucht. Als ursprünglicher Brandort konnte die Küche des Restaurants im Erdgeschoss ausfindig gemacht werden, in der sich der Brand bereits voll entwickelt hatte. Über das heiße Kaminrohr drohte zusätzlich eine Brandausbreitung auf das Obergeschoss. Im Restaurant waren keine Personen mehr anwesend, jedoch suchte sich der Rauch unterschiedliche Wege der Ausbreitung und die Leitstelle der Feuerwehr erreichte weitere Anrufe, dass einzelne Personen in Ihren Wohnungen von Rauch gefährdet seien.

Unmittelbar wurde eine Brandbekämpfung im Erdgeschoss eingeleitet sowie mehrere Hochleistunglüfter eingesetzt. Durch das gezielte Lüften der Einsatzstelle konnte einerseits Wärme und Rauch aus dem Restaurant kontrolliert abgeleitet werden und somit die Löscharbeiten unterstützt werden. Andererseits wurden hierdurch Rettungswege von Rauch befreit beziehungsweise präventiv freigehalten. Während der Löschangriff im Restaurant sowie auf einem Balkon im Obergeschoss schnell Erfolg zeigte und auch der Kamin sich zügig abkühlte, erwies sich die zeitgleiche Kontrolle der benachbarten Wohnungen und Gebäude zunehmend komplexer. So verrauchte im Einsatzverlauf unter anderem eine Tiefgarage sowie ein Ladenlokal. Da die Rauchausbreitung keiner erkennbaren Systematik folgte und in einzelnen Bereichen unterschiedlicher Gebäudeteile toxische Konzentrationen an Kohlenmonoxid festgestellt wurden, wurden sämtliche Wohnungen und Gewerbeeinheiten des Gebäudes durch die Feuerwehr kontrolliert und bei Bedarf belüftet.

Der Einsatz dauerte insgesamt ungefähr 3 Stunden. Die Hausdorffstraße war für die Dauer des Einsatzes im Bereich zwischen Pleimesstraße und Quirinusplatz in beiden Fahrrichtungen gesperrt. Hierdurch war insbesondere auch der öffentliche Nahverkehr betroffen.

Im Einsatz waren der Einsatzführungsdienst, die Löscheinheit Feuerwache 3, ein Löschfahrzeug der Feuerwache 1, die Löscheinheit Dottendorf der freiwilligen Feuerwehr sowie ein Rettungswagen.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell