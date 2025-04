Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand eines Abluftkamins in Bonn-Lannesdorf

Bonn (ots)

In einem Industriebetrieb im Pennefeldsweg in Bonn-Lannesdorf ist es kurz nach 12:00 Uhr zu einem Brand in einem Industrieabluftkamin gekommen. Die Feuerwehr wurde durch die automatische Brandmeldeanlage verständigt. Bei Eintreffen war die betroffene Anlage bereits vollständig abgeschaltet und alle Mitarbeitenden hatten die Halle verlassen.

Für die Produktionsanlagen bestand keine Ausbreitungsgefahr. Durch die Feuerwehr wurde der betroffene Abluftkamin von Glut und Brandrückständen befreit. Anschließend konnte die Produktionshalle nach ca. zwei Stunden Einsatzdauer an die Betriebsleitung übergeben werden.

Im Einsatz wahren der Führungsdienst sowie rund 25 Einsatzkräfte von den Feuerwachen in Bad Godesberg und Beuel sowie der Freiwilligen Feuerwehr aus Lannesdorf.

