Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Teleskopschlagstock im Fahrzeug, Faustmesser in der Bauchtasche, Luftdruckgewehr im Reisegepäck

Görlitz, BAB4, Bad Muskau (ots)

Sonntagmittag lotsten die Einsatzkräfte einen tschechischen Transporter in die Kontrollposition auf der Autobahn bei Görlitz. Nachdem der Fahrer, ein 27 Jahre alter Mann aus der Slowakei, die Fahrertür geöffnet hatte, kam dort ein Teleskopschlagstock zum Vorschein. Dieser steckte zugriffsbereit in einem Ablagefach. In einer Bauchtasche, die der spätere Beschuldigte am Körper trug, wurde anschließend ein Faustmesser entdeckt. Messer und Schlagstock sind dem Slowaken daraufhin abgenommen worden.

Ungefähr zur gleichen Zeit musste sich in Bad Muskau ein 72-Jähriger von seinem zuvor in Polen gekauften Luftgewehr trennen, weil diesem die Kennzeichnung fehlte. Das Gewehr befand in einem Karton, dieser wiederum wurde im Gepäckfach eines Reisebusses festgestellt. Mit dem Bus wollte der im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wohnende Senior zurück nach Deutschland reisen.

In beiden Fällen sind Anzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell