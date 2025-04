BPOLI LUD: Reizstoffsprühgerät sichergestellt

Görlitz, BAB 4 (ots) - Am Dienstagmittag lotsten die Einsatzkräfte auf der Autobahn bei Görlitz zunächst einen polnischen Audi Q7 in die Kontrollposition. Später fanden sich in der Ablage der Fahrertür des SUV ein verbotenes Einhandmesser, zwischen Fahrer- und Beifahrersitz ein selbst gebauter Schlagstock. Der Fahrzeugführer, ein 35-Jahre alter polnischer Bürger, erklärte anschließend, dass sich in seinem ...

mehr