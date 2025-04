BPOLI LUD: In der Nacht in Bad Muskau festgenommen

Görlitz (ots) - Wie bereits berichtet, wurden am vergangenen Freitag drei Migranten aus Ägypten im Görlitzer Bahnhof aufgegriffen. Diese waren mit dem so genannten Einreisezug von Zgorzelec in die Neißestadt gelangt. Am Montagabend folgten ihrem Beispiel dann zwei Äthiopier (21, 29). Bundespolizisten nahmen die ausweislosen Männer in Gewahrsam, die nach dem planmäßigen Halt ansonsten weiter in Richtung Dresden ...

mehr