Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Waffengesetz verstoßen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Dienstagmittag lotsten die Einsatzkräfte auf der Autobahn bei Görlitz zunächst einen polnischen Audi Q7 in die Kontrollposition. Später fanden sich in der Ablage der Fahrertür des SUV ein verbotenes Einhandmesser, zwischen Fahrer- und Beifahrersitz ein selbst gebauter Schlagstock. Der Fahrzeugführer, ein 35-Jahre alter polnischer Bürger, erklärte anschließend, dass sich in seinem Rucksack zudem ein Springmesser befinde. Die Messer wurden neben dem Schlagstock sichergestellt.

Einen so genannten Stockdegen sowie ein Messer nahmen die Beamten ein paar Stunden später einem 36-Jährigen aus Polen ab. Dieser war mit seinem BMW vorgefahren, um ebenfalls über die Autobahnkontrollstelle einzureisen. Nachdem die Uniformierten den Degen im Kofferraum des Pkw gefunden hatten, fragten sie den späteren Beschuldigten, ob er weitere Messer, Waffen oder gefährliche Gegenstände dabeihabe. Seine Antwort war "nein". Kurz darauf fand sich jedoch das Messer (18 cm Klingenlänge!) in einem Fach der Fahrertür. Auch in den zwei Fällen erfolgte die Sicherstellung.

Gegen die Eigentümer der abgenommenen Dinge wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell