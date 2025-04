Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Äthiopier gelangten mit dem Zug in die Neißestadt

Görlitz (ots)

Wie bereits berichtet, wurden am vergangenen Freitag drei Migranten aus Ägypten im Görlitzer Bahnhof aufgegriffen. Diese waren mit dem so genannten Einreisezug von Zgorzelec in die Neißestadt gelangt. Am Montagabend folgten ihrem Beispiel dann zwei Äthiopier (21, 29). Bundespolizisten nahmen die ausweislosen Männer in Gewahrsam, die nach dem planmäßigen Halt ansonsten weiter in Richtung Dresden gefahren wären. Es folgten Anzeigen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes. Erste Ermittlungen ergaben, dass einer dieser Migranten bereits zwei Mal im Januar von anderen Dienststellen der Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze ergriffen wurde. Das Duo wurde später nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell