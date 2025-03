POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Täterfestnahme nach Sachbeschädigung

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 30.03.2025, gegen 15.40 Uhr, wurde der Polizei eine abgebrochene Bahnschranke beim Bahnübergang auf der Bundesstraße 34 am Ortsausgang von Wyhlen mitgeteilt. Die abgebrochene Schranke lag neben der Fahrbahn. Nach Sachlage wird von einer Unfallflucht ausgegangen. Der Verursacher müsste von Rheinfelden-Herten kommend in Richtung Wyhlen ...

