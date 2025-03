Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Bahnschranke abgefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 30.03.2025, gegen 15.40 Uhr, wurde der Polizei eine abgebrochene Bahnschranke beim Bahnübergang auf der Bundesstraße 34 am Ortsausgang von Wyhlen mitgeteilt. Die abgebrochene Schranke lag neben der Fahrbahn. Nach Sachlage wird von einer Unfallflucht ausgegangen. Der Verursacher müsste von Rheinfelden-Herten kommend in Richtung Wyhlen gefahren sein. Eine Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

