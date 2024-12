Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241219-4: Lkw-Fahrer nach Verkehrsunfall in Klinik verstorben

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittlungen der Polizei dauern an

Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 7 vom 18. Dezember 2024

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Der LKW-Fahrer (66), der mit seinem Fahrzeug am Mittwochmorgen (18. Dezember) in Kerpen über einen Kreisverkehr fuhr und in der Folge mit einem Auto kollidierte, ist am Mittwochnachmittag in einer Klinik verstorben.

Laut derzeitigen Ermittlungen war der 66-Jährige in einem LKW auf der Bundesstraße (B) 264 aus Richtung Düren in Richtung Bundesautobahn (BAB) 61 unterwegs. Er soll den Kreisverkehr Höhe Landesstraße (L) 162 überfahren haben, daraufhin auf die Gegenfahrbahn geraten, einige Meter weiter zunächst mit einem entgegenkommenden Auto und anschließend mit einem Baum kollidiert sein. Der Autofahrer (45) verletzte sich hierbei leicht.

Polizisten sperrten den Unfallort für mehrere Stunden ab. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützte vor Ort. Die Beamten gehen Hinweisen nach, wonach ein medizinischer Notfall bei dem 66-Jährigen vorgelegen haben könnte. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell