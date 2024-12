Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Geldbörse gestohlen

Die Gelegenheit nutzte ein Unbekannter am Samstag in Ulm.

Ulm (ots)

Am Samstag stand der Krankentransportwagen in der Erlenstraße. Dort lud ein 57-Jähriger einen Patienten aus und brachte ihn in ein Gebäude. Während dieser Zeit war das Fahrzeug geöffnet. Auf der Fahrerseite im Armaturenbrett befand sich die Geldbörse des Fahrers. Eine Zeugin sah, wie ein Unbekannter zu dem Fahrzeug lief und die Geldbörse aus dem Fahrzeug nahm. Damit ging der unbekannte Dieb flüchtig.

+++++++ 2332584(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

