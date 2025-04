Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Leopoldshöhe, Detterheide

Diebe brechen Autos von Spaziergängern auf!

Coesfeld (ots)

Das schöne Wetter lockt wieder Spaziergänger in die Natur. Leider lockt das wieder herum auch Diebe auf die Wanderparkplätze. So auch gestern (03.04.2025) in Nottuln. Hier brachen bislang unbekannte Täter in zwei Autos ein.

Sie entwendeten aus einem auf dem Wanderparkplatz an der Leopoldshöhe geparkten weißen Ford Kuga einen Rucksack samt Inhalt vom Beifahrersitz. Hierzu schlugen sie die Beifahrerfensterscheibe ein. Die Tatzeit liegt zwischen 13.00 Uhr und 13.44 Uhr. Eine aufmerksame Zeugin konnte beobachten, wie ein dunkler Kombi sehr dicht an dem Ford hielt und eine Person sich gegen das Auto lehnte. Eine weitere Person habe im Auto gesessen. Sie beobachtete die Situation jedoch nicht weiter.

Die Personen kann sie wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - eine der Personen trug eine Basecap und ein rot-kariertes Hemd - europäisches Erscheinungsbild

Des weiteren brachen unbekannte Täter in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr in einen blauen VW UP! ein, der auf einem Wirtschaftsweg der Detterheide parkte. Bei der Rückkehr bemerkte der Halter aus Kirchspiel Garding, dass in sein Auto eingebrochen worden war. Die Täter schlugen die Heckscheibe ein und entwendeten einen Rucksack vom Rücksitz.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

