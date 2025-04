Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Am Stockkamp/ Falsche Polizisten erbeuten Bargeld und Schmuck

Coesfeld (ots)

Mit einem Schockanruf erbeuteten Betrüger am Donnerstag (03.04.25) Bargeld und Schmuck einer Seniorin an der Straße Am Stockkamp. Gegen 13 Uhr riefen diese an und erzählten die bekannte Geschichte, dass eine Verwandte einen tödlichen Unfall verursacht habe. Nur die Zahlung einer Kaution könne diese vor dem Gefängnis bewahren. Die Täter setzten die Frau unter Druck.

Kurz darauf erschien ein unbekannter Mann, der Bargeld und Schmuck entgegen nahm. Er wird wie folgt beschrieben:

-männlich -circa 30 Jahre -südländisches Erscheinungsbild -etwa 1,75 Meter -schlank -dunkel bekleidet

Er fuhr nach bisherigen Erkenntnissen in einem dunklen Auto weg, das ein paar Zufahrten weiter stand. Möglicherweise handelte es sich um eine Limousine.

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und fragt, wer zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr unbekannte Personen und Fahrzeuge im Bereich Am Stockkamp gesehen hat.

Zudem rät sie:

- Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an Polizei oder Staatsanwaltschaft. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten! - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen - Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110. - Sprechen Sie mit Angehörigen darüber, dass sie hohe Geldsummen nicht zu Hause aufbewahren. - Geben Sie die Verhaltenstipps an ältere Familienmitglieder weiter. Sprechen Sie mit ihnen und heften Sie diese Tipps an gut sichtbare Orte, damit sie jederzeit in Sichtweite sind.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell