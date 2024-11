POL-NOM: Ladendiebstahl

Uslar (ots) - Uslar, (go), Wiesenstraße, Montag, der 25.11.2024, 14:25 Uhr. Ein 56- jähriger Fahrer eines LKW befuhr die Wiesenstraße in Richtung Auschnippe. Aus Unachtsamkeit touchierte er den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW eines 45- jährigen Fahrzeughalters aus Hardegsen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 ...

mehr