POL-COE: Dülmen, Baumschulenweg/ Raub auf Penny

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch (02.04.25) einen grauen Jeep Cherokee an der Robert-Bosch-Straße gestohlen. Zwischen 23.15 Uhr und 23.45 Uhr brachen die Täter ein Tor auf, um das Auto zu entwenden. Die zwei Täter reisten mit einem Kastenwagen an, vermutlich einem Ford Transit in grau mit ausländischen Kennzeichen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet ...

mehr