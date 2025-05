Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefundene Geldbörse auf Supermarkt-Parkplatz unterschlagen: Hinweise auf Täter mit Fußball erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Mittwochnachmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Brückenhofstraße in Kassel eine verlorene Geldbörse an sich genommen und unterschlagen. Hierbei wurde der ca. 30 Jahre alte Mann mit normaler Figur, dunkler Hautfarbe, dunklen lockigen Haaren und Vollbart von einer Kamera erfasst, weshalb die Polizei nun um Hinweise auf den Täter bittet. Dieser trug ein braunes T-Shirt, eine graue Sweatjacke, eine blaue Jeans, rote Turnschuhe, einen dunklen Rucksack und hatte einen weißen Fußball mit Sternen in der Hand.

Wie die gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte sich die Tat auf dem Parkplatz gegen 17:15 Uhr ereignet. Einem 59-Jährigen aus Kassel war zu dieser Zeit beim Wegbringen des Einkaufswagens seine Geldbörse aus der Hosentasche gefallen, was er im Gegensatz zu dem Täter nicht sofort bemerkt hatte. Wie auf der Kameraaufzeichnung zu erkennen ist, hob dieser das Portemonnaie auf und folgte dem 59-Jährigen zunächst, allem Anschein nach, um ihm die verlorene Geldbörse zurückzugeben. Im nächsten Moment drehte sich der Finder jedoch um und verließ den Parkplatz mit dem Portemonnaie in Richtung der Bahnhaltestelle "Schulzentrum Brückenhof". Die anschließend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Fundunterschlagung, auch als Unterschlagung einer Fundsache bezeichnet, ist ein Unterfall der Unterschlagung (§ 246 StGB). Diese liegt vor, wenn man sich oder einem Dritten einen Fund, also eine verlorene Sache, die entdeckt wird, rechtswidrig zueignet, d.h. in der Absicht behält, sie nicht an den Eigentümer zurückzugeben oder im Fundbüro abzugeben. Für eine Unterschlagung droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren.

Zeugen, die den Ermittlern der EG 2 der Kasseler Polizei Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell