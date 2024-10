Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 35-Jährige per Haftbefehl gesucht - Angehöriger bewahrt sie vor Gefängnis

Dessau (ots)

Am Dienstag, den 22. Oktober 2024 kontrollierte eine Streife der Bun-despolizei gegen 23:00 Uhr eine Frau im Hauptbahnhof Dessau auf dem Bahnsteig 5/6. Bei der sich anschließenden Überprüfung ihrer Persona-lien im polizeilichen Informationssystem stellten die Beamten fest, dass sie per Haftbefehl gesucht wurde. Im Oktober des vergangenen Jahres wurde sie wegen Bedrohung durch das Amtsgericht Wittenberg zu 900 Euro Geld- beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt. Weder stellte sich die 35-Jährige der auferlegten Haft, noch zahlte sie den geforderten Geldbetrag. Zudem war sie unbekannten Aufenthaltes. Demnach erließ die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau im August dieses Jahres den Haftbefehl. Die Beamten eröffneten der Gesuchten diesen und nahmen sie für die weiteren polizeilich notwendigen Maßnahmen mit auf das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Dessau. In ihrer Not wurde ein nahstehender Angehöriger der Gesuchten kontaktiert. Glück im Unglück, der Informierte zahlte die geforderten 900 Euro in einer anderen Polizeidienststelle ein. Anschließend konnte die Deutsche die Dienststelle als freie Frau wieder verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde entsprechend in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell